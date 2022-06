Tagadà, “i grillini fanno tenerezza”. Il siluro di Matteo Renzi a Paola Taverna: godetevi gli ultimi mesi in Parlamento

16 giugno 2022 a

Scintille a distanza tra Matteo Renzi e Paola Taverna. La senatrice del Movimento 5 Stelle è stata ospite del programma di La7 Tagadà, condotto da Tiziana Panella, e subito dopo di lei, intervenuta in collegamento a causa di un problema fisico, è il turno di Matteo Renzi, che partecipa all’edizione del talk show del 16 giugno in studio. Il leader di Italia Viva presenta inizialmente il suo libro: “Il mostro, secondo la loro narrazione, sono io, sono il nuovo mostro di Firenze secondo alcuni. Nessuno mi ha mai querelato o detto che c’è una cosa falsa in questo libro. Il racconto di tutto quello che c’è scritto fa paura. Se levate il nome di Matteo Renzi e mettete Mario Rossi al suo posto non è un segno bellissimo se gli succedono tutte quelle cose”.

Panella lo ferma e gli chiede: “Ma lei ha un buon carattere?”. Renzi replica con ironia: “Meglio di come raccontano, peggio di come vorrei. Peggio di come raccontano è difficile”. “Mi pare ragionevole la risposta” sorride la giornalista. Poi Renzi non perde tempo per lanciare frecciate al veleno alla grillina: “Ha ragione la Taverna, ha detto che con Renzi non ci parla. È vero, me la ricordo ancora quando veniva negli studi di La7 a dire che c’erano gli studi che dimostravano che il vaccino faceva male. Come sono cambiati ora eh… Si godano gli ultimi dodici mesi di parlamento, è una totalmente lontana da me lei. I Cinquestelle hanno cambiato idea su tutto, io non ci trovo più nemmeno il gusto di attaccarli. Un anno fa - ricorda Renzi - quando attaccavo Giuseppe Conte per portare Mario Draghi ero considerato un irresponsabile, oggi persino Luigi Di Maio attacca Conte, mi fa quasi tenerezza”.

