Il piano Renzi-Calenda per Mario Draghi al governo fino al 2028: doccia fredda per Meloni e Letta

Qualcosa si muove nelle stanze del potere per non permettere a Giorgia Meloni, e in seconda battuta ad Enrico Letta, di andare al governo alle prossime elezioni politiche. Il piano è firmato da Matteo Renzi e Carlo Calenda, che secondo Affari Italiani, stanno studiando il giusto percorso per arrivare ad una conferma di Mario Draghi a Palazzo Chigi fino al 2028. Il passo per completare tale progetto è giungere alla soglia del 10% tra Azione, +Europa, Italia Viva ed alcuni pezzi di Forza Italia.

L’analisi del sito è che con l’attuale legge elettorale, o con il proporzionale con sbarramento, due blocchi guidati da Enrico Letta e da Giorgia Meloni entrambi intorno al 40% consentiranno all’asse centrista di non far vincere nessuno. Lo scenario prevede che nessun schieramento avrebbe la maggioranza in Parlamento e quindi Renzi e Calenda si recheranno dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la proposta di restare con Draghi a capo di un nuovo governo di larghe intese. “Il tutto ovviamente con il via libera entusiasta dell'Unione europea, delle cancellerie, delle banche d'affari (Goldman Sachs in testa), dei mercati (pronti a far volare lo spread più di quanto stia già salendo con i sovranisti o i populisti al governo) e in generale dei cosiddetti poteri forti” l’analisi politica del portale, che vede sempre più probabile una permanenza di Draghi al potere per altri cinque anni.

