Sondaggio Mentana, dove vola Giorgia Meloni dopo le amministrative. Pd in calo, fuga di FdI

14 giugno 2022 a

Dopo le elezioni amministrative torna al Tg La7 di Enrico Mentana il consueto sondaggio Swg sulle intenzioni di voto degli italiani. Che confermano lo stato di grazia di Fratelli d'Italia, sempre più primo partito in virtù di un contemporaneo calo del Partito democratico. Ma questo non è l'unico aspetto significativo della rilevazione presentata martedì 14 giugno.

Come detto FdI si conferma la prima forza politica dello scacchiere con il 22,8 per cento e una crescita rispetto all'ultima rilevazione, dieci giorni fa, dello 0,2 per cento. Perde invece lo 0,6 per cento il Pd di Enrico Letta che perde terreno e cala al 21,2 per cento. Stabile la Lega di Matteo Salvini al 15 per cento, mentre segnali di flebile risveglio arrivano dal Movimento 5 Stelle - nonostante la stangata alle amministrative che hanno visto i grillini sparire in molti comuni importanti - con il partito guidato da Giuseppe Conte che guadagna un decimale e si attesta al 12,9 per cento.

Perde lo 0,4 Forza Italia che scende al 7,6 per cento. Seguono Azione +Europa, Italia Viva e Mdp Articolo 1 (2,5), e ancora Verdi, Italexit con Gianluigi paragone al 2,4 per cento, Sinistra italiana al 2,3 e Alternativa con l'1 per cento.

