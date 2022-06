Elezioni amministrative 2022, l'ammissione di Matteo Renzi: “Ha vinto il centrodestra”

14 giugno 2022 a

“Alle amministrative ha vinto il centrodestra, se si vuole essere onesti”. La candida ammissione è di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, intervistato da Radio Leopolda all’indomani delle fine degli scrutini sulle elezioni amministrative andate in scena domenica. “Molto bene il centrosinistra a Padova, ma come numero complessivo il centrodestra è andato meglio. Tuttavia sono a darsi le botte sul chi è più forte. A Genova, per rendersi conto, noi di Italia viva abbiamo sicuri due consiglieri eletti, la Lega tre. Tuttavia la vittoria è del centrodestra” il commento del senatore toscano sulla coalizione formata da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

“Calenda? Lascialo fare, Carlo fa così. Ma io conto i consiglieri comunali e, alla fine, a l'Aquila noi facciamo un consigliere e loro uno. Questi sono i dati” le altre parole di Renzi a proposito del rapporto tra Azione e Iv. Per l'area di centro "i risultati sono molto, molto buoni. Ma non di Calenda o di +Europa, di tutti. I loro risultati sono molto soddisfacenti, ma noi abbiamo più consiglieri comunali - spiega il leader di Italia viva ed ex segretario del Pd -. La verità è che siamo complementari. Noi abbiamo qualche sindaco in più, loro qualche addetto stampa in più. Ma la cosa interessante in prospettiva è collaborare insieme in una Renews Europe. Renzi sottolinea ancora: "La cosa importante è che questo terzo polo esiste, che Forza Italia gradualmente farà fatica e noi riusciremo a costruire una grande esperienza tutti insieme".

