L'Aria che Tira, la previsione di Caprarica: “Governo di destra spazzato via subito”. Senaldi è sconsolato: “Inutile votare?”

14 giugno 2022 a

a

a

La fosca previsione di Antonio Caprarica sul futuro governo di centrodestra lascia sbigottito Pietro Senaldi. Nel corso della puntata del 14 giugno de L’Aria che Tira, il talk show di La7 che vede Myrta Merlino alla conduzione, il giornalista ed ex inviato Rai traccia uno scenario poco roseo per Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia: “Quando vincerà il centrodestra tra un anno, diviso come è tra europeisti e anti-europeisti, Matteo Salvini che già attacca l’Europa che si è permessa di alzare i tassi… Secondo te un governo di centrodestra quanto rimane in carica prima che venga spazzato via?”.

Giornate di fuoco per Salvini. Ma lui non molla la Lega e chiede un incontro a Draghi

Senaldi, codirettore di Libero, non accetta un tale discorso: “Ancora devono vincere, vinceranno tra un anno e già vengono sfiduciati? Ma dai… Allora non andiamo a votare! Facciamo come i referendum”. “Ma non vengono sfiduciati… Ma se il capo della Lega dice che l'aumento dei tassi da parte della Bce è contro l'Italia, secondo te questo è un uomo credibile agli occhi delle cancellerie europee?”, la replica di Caprarica che alza i toni del dibattito televisivo.

Vince il centrodestra, fallisce il «campo largo». Sparizione del M5S

Un discorso che per Senaldi non sta in piedi visti i recenti precedenti che dicono altro: “Governano da 5 anni i grillini Antonio, vogliamo andare a prendere cosa dicevano prima di vincere le elezioni? E ora per il Pd non c’è problema di governare con i grillini, anzi fanno il campo largo. Luigi Di Maio, il nostro ministro degli Esteri, si è messo il gilet giallo ed è andato con i casinisti a Parigi a dire che Macron è un delinquente”. “E infatti quel governo è caduto dopo 11 mesi” fa notare Caprarica. “Ma lui è stato promosso” la chiosa pungente di Senaldi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.