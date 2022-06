Ventotene, la candidatura di Mario Adinolfi è un flop clamoroso: zero voti ricevuti

13 giugno 2022 a

L’Isola di Ventotene ha eletto Carmine Caputo come nuovo sindaco. Caputo, con la lista Insieme per Ventotene, ha raccolto il 55,02% dei voti contro il 44,78% delle preferenze ottenute dall’ex primo cittadino Gerardo Santomauro sostenuto dalla lista ‘Uniti per il bene di Ventotene’. Un solo voto è stato incassato da Luca Vittori del partito Gay Lgbt mentre nessuna preferenza è stata espressa per Mario Adinolfi con Il Popolo della Famiglia

“A Ventotene lo scontro tra bande rende impraticabile lo spazio democratico. Un voto al partito gay, nessun voto al Popolo della Famiglia, 500 voti alle due bande”, la reazione su Twitter il leader del Popolo della Famiglia. “Brutto segnale di controllo del voto, ma in alcune piccole realtà funziona così. Insisteremo perché l’isola cambi” la reazione social di Adinolfi, che nelle elezioni del 2022 non è riuscito quindi ad incassare neanche un voto.

