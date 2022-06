Elezioni amministrative 2022, Salvini svela chi sceglierà il leader del centrodestra

13 giugno 2022 a

a

a

Dopo le amministrative Matteo Salvini fa il punto sul futuro del centrodestra e sulla leadership della coalizione. Fratelli d'Italia va verso il sorpasso definitivo. Cosa cambia adesso nella coalizione? «Il leader del centrodestra lo decideranno gli italiani alle prossime elezioni politiche - ha detto Salvini - Io lavoro perché ci sia un centrodestra unito. È ovvio che chi prende un voto in più vince. La competizione rimane sempre e comunque con il centrosinistra. Laddove il centrodestra è andato diviso ha sbagliato, non entro nel merito perché gli elettori hanno sempre ragione. Lo sforzo della Lega di essere collante del centrodestra, anche sacrificandosi in prima persona, è la strada vincente».

Poi il passaggio sul flop del referendum sulla giustizia. «Che qualcuno goda della non partecipazione al voto mi sembra miope - ha detto il leader della Lega in via Bellerio - Avere una giustizia giusta conviene anche ai sindaci del Pd. Mi dispiace che qualcuno a sinistra esulti, come ha fatto il sindaco di Firenze Nardella».

Prevalgono i sì ma il quorum è un miraggio. Salvini: grazie ai 10 milioni che volevano cambiare la Giustizia

Inevitabile, poi, il riferimento alla crisi energetica e al caro prezzi. «Non bastano evidentemente il cognome e il prestigio del presidente del Consiglio. Se la presidente della Banca Centrale annuncia un giovedì di giugno che non compra più titoli di Stato italiano lo spread supera i 240. È urgente e doveroso un confronto con Mario Draghi e Daniele Franco sui temi economici. Il problema per gli italiani non sono i ballottaggi o la legge elettorale ma il fine mese: sui carburanti il governo deve garantire prezzi accettabili almeno per tutta l’estate».

Infine lo scandalo presidenti di seggio a Palermo. «Mi sono preso 24 ore di licenza con mia figlia ma a mezzogiorno, con 38 seggi ancora chiusi, mi sono permesso di chiamare il Quirinale, perché mi sembrava una situazione da furto di democrazia da quarto mondo. Non metto in bocca al presidente della Repubblica parole che non sono sue ma mi ha detto che stava seguendo l’evoluzione. Spero che venga a galla cosa è successo. Al Viminale, il ministro Lamorgese è tempestivamente intervenuta alcune ore dopo»

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.