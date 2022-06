Stasera Italia, “come un Ufo”. Siluro di Giovanni Minoli a Giuseppe Conte: inesistente, non lo considero

13 giugno 2022 a

Giovanni Minoli, ex direttore di Rai 2 e Rai 3, è ospite della puntata del 13 giugno di Stasera Italia, programma tv di Rete4 che vede Barbara Palombelli alla conduzione, per commentare la bassa affluenza al referendum, con cinque quesiti sul tema della giustizia. “Mi aspettavo questo risultato - dice Minoli -. Il referendum era quasi certo, tolti i due referendum, quello sulla cannabis e quello sull’eutanasia, che potevano tirare il pubblico i quesiti erano talmente tecnici e scritti in un modo che non appassionava nessuno. La sostanza c’era tutta, ma verrà fuori tutta con il passare del tempo”.

Minoli ha poi lanciato una stoccata a Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, forse il partito più deludente al momento della lettura dei risultati delle elezioni amministrative: “Conte non lo considero, per me non è mai esistito. È stato come un Ufo di passaggio, si sa, in Italia capita molto spesso…”. “Penso che Matteo Salvini - dice ancora il giornalista sul leader della Lega - è un po’ un personaggio in cerca di autore in questo momento, non sa più bene chi è e cosa deve fare, si vede e si capisce. Ha avuto un momento di grandissima sicurezza che derivava dalla questione sicurezza che gli derivava dal problema dell’immigrazione e dall’affrontare questo problema con i consensi crescenti dei sondaggi, ha pensato di essere diverso da come è. L’elaborazione culturale retrostante al suo agire politico non è così intensa ed approfondita”.

Meloni sorpassa Salvini, @giovanniminoli a #StaseraItalia: "Salvini non sa più bene chi è e cosa deve fare" pic.twitter.com/EmzYS32irf — Stasera Italia (@StaseraItalia) June 13, 2022

