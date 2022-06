Stasera Italia, l'opinione di Alessandra Ghisleri: “Italiani non coinvolti dai referendum”. Poi loda Giorgia Meloni

13 giugno 2022 a

Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, è tra gli ospiti dell’edizione del 13 giugno di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli che va in onda all’indomani del voto per i referendum sulla giustizia. La sondaggista analizza i motivi della scarsa affluenza: “Al di là delle difficoltà dei quesiti e la distanza, perché non interessano direttamente le persone ed è un tema molto complicato, non c’è stato poi quell’emotività e partecipazione crescente anche a livello di informazione. È un qualcosa che avrebbe potuto coinvolgere le persone, non c’è stata ed è mancata. È ovvio che coloro che si lamentano si dovevano muovere prima. Alcuni giornali avevano pubblicato dei memorandum e dei libercoli, ma la gente non legge, non legge con attenzione e soprattutto deve essere coinvolta. Il coinvolgimento adesso non riguarda i referendum, ma la situazione economica italiana e qualcosa che ha a che fare con la nostra vita”.

Si passa poi al tema delle elezioni amministrative, Ghisleri spiega perché ci sia così poca partecipazione: “Perché il voto spesso e volentieri non cambia quello che potrà essere il futuro. Le persone stanno capendo che il sistema ha bisogno di una regola e della capacità di progettare il futuro. Questo nessun partito lo mette sul piatto, i sindaci lo stanno invece mettendo sul piatto perché devono cambiare delle città e devono dare dei segni evidenti per essere rieletti, se non danno questi segni non vengono rieletti. E la pandemia Covid ha dato loro l’occasione di poter modificare determinati passaggi. Hanno vinto i candidati e hanno vinto quei partiti che hanno costruito sul territorio dei legami, come Fratelli d’Italia che ha costruito, e sta costruendo, una rete. Non a caso - conclude Ghisleri - il congresso di FdI si è tenuto a Milano e non in una città dove sono molto forti, ma in una zona dove i consensi erano minoritari”.

