Stasera Italia, “uno scandalo, casta arrogante”. Federico Rampini sul flop referendum: nessun voto per protesta

Federico Rampini ha le idee chiare sui motivi che hanno portato poco più del 20% degli aventi diritto a votare per i referendum sulla giustizia. Il giornalista del Corriere della Sera, che vive negli Stati Uniti, è ospite della puntata del 13 giugno di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, è particolarmente duro per le formule dei quesiti, giudicati troppo complicati: “Come italiano residente all’estero ho diritto di votare per corrispondenza ai referendum e alle amministrative. Mi sono rifiutato di votare per un atto privato ed individuale di protesta, credo comune a diversi cittadini, contro quella casta arrogante che scrive delle leggi in burocratese, che complicano la vita agli italiani. È la stessa casta che ha scritto questi quesiti referendari, sono un scandalo. Andiamoci a studiare un paese che ha il culto della democrazia referendaria, che è la Svizzera, andiamo a vedere come scrivono i quesiti lì, con linguaggio chiaro, semplice e - conclude Rampini - accessibile a tutti”.

"Mi sono rifiutato di votare per un atto di protesta contro quella casta arrogante che scrive leggi in burocratese"@FedericoRampini afferma che i quesiti referendari erano incomprensibili ai comuni cittadini.#StaseraItalia pic.twitter.com/hnvCMchYSO — Stasera Italia (@StaseraItalia) June 13, 2022

