Elezioni Amministrative, Giorgia Meloni esulta: Fratelli d'Italia forza trainante del centrodestra

Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia fanno il pieno di voti. E la presidente del partito gongola. Il pensiero va subito ai futuri equilibri della coalizione e alle elezioni politiche del 2023. «La responsabilità, la chiarezza e la dedizione dimostrata da FdI è un elemento di cui andare fieri. FdI cresce ovunque, e il suo dato mostra che è traino della coalizione. Chiedo regole chiare che valgano per tutti, perché io voglio andare d’accordo nella coalizione. Queste elezioni sono un avviso ai naviganti. I cittadini vogliono un centrodestra non ondivago e chiaramente alternativo alla sinistra».

Sul risultato in Sicilia, la leader di Fratelli d'Italia dichiara che «sulla Sicilia ne parleremo nelle prossime ore, come centrodestra dobbiamo essere contenti del lavoro fatto perché quando lavoriamo in modo chiaro la gente lo riconosce. Chiaramente noi abbiamo le nostre idee, ho letto dichiarazioni fuori luogo e io voglio dire che noi siamo una forza non secondaria, noi non diamo aut aut e ci aspettiamo che non li diano altri».

Fratelli d'Italia vola alle Amministrative, così Meloni "vede" il sorpasso su Salvini

Infine la stoccata agli altri della coalizione: Se chiedo a Berlusconi e Salvini di lasciare il governo? «Io non pongo le questioni così, ho detto quello che volevo dire e gli altri faranno le loro valutazioni, fossi in loro lo farei».

