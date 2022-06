Reddito di cittadinanza, quanti italiani vogliono abolirlo. Il sondaggio di Mentana sul referendum

06 giugno 2022 a

Domenica 12 giugno si vota in molti comuni per le elezioni amministrative e per i referendum sulla giustizia e quindi il consueto sondaggio Swg del lunedì sulle intenzioni di voto ai partiti, nel Tg La7, non può andare in onda. Ma il direttore Enrico Mentana ha comunque presentato una rilevazione interessante, ossia quella che riguarda un referendum, ancora ipotetico, sull'abolizione del reddito di cittadinanza.

Ebbene, la maggioranza degli intervistati è a favore dell'abolizione del sussidio totem del Movimento 5 stelle. Il 54 per cento voterebbe "sì", mentre il 25 per cento sceglierebbe di mantenere il Rdc. Il 21 per cento degli intervistati non andrebbe a votare o non sa quale segno spuntare sulla scheda.

Dicevamo un referendum ipotetico, ma che, come noto, è nei piani di Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva infatti ha annunciato che dal 15 giugno partirà la raccolta ufficiale di firme per rimuovere il sussidio grillino col voto popolare. Dal punto di vista politico Renzi su questa iniziativa potrebbe ricevere man forte dal centrodestra, Fratelli d'Italia in primis, ma c'è chi sospetta si tratti solo di una mossa di comunicazione politica. Due gli ostacoli all'orizzonte: lo scoglio delle 500mila firme, ma anche i tempi dettati dalla legge in relazione alla scadenza della legislatura. Nelle previsioni più ottimistiche, non se ne parlerebbe prima dell'autunno del 2023.

