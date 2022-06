Matteo Renzi, quelle frasi esilaranti su Twitter. Per il Reddito di cittadinanza minacce senza congiuntivo

Arnaldo Magro 04 giugno 2022 a

a

a

Nel mare magnum di Twitter è possibile imbattersi talvolta, in situazioni esilaranti. Frasi dalla risata contagiosa. Matteo Renzi denuncia quanto segue: «Da quando ho parlato di Rdc sono tornate le minacce di morte. Però che diamine, almeno usate il congiuntivo o si capisce subito di che partito siete! Si dice: spero che tu muoia e non spero che tu muori!». Da applausi.

«Se col mio misero 2% ho mandato a casa Conte si figuri cosa posso fare se prendo il 4/5%». Per la serie, non succede ma se succede…

"Lavoro per la pace alla luce del sole". Salvini sul viaggio a Mosca. Cosa gli dice Renzi

Il Pd si dichiara «stupefatto dal metodo di rimozione» in merito al caso Fuortes-Orfeo. È forse questa la riprova, che la RAI non è per nulla lottizzata? O testimonia invero che in Rai è in atto una nuova fase di ristrutturazione. Ai partiti di sinistra cominciano a venire meno alcune pedine strategiche? Preparate i popcorn, il meglio deve ancora venire.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.