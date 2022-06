"Giustizia per Johnny Depp", Salvini loda il sistema americano e invita a votare "sì" al referendum

03 giugno 2022 a

a

a

Matteo Salvini loda il sistema giudiziario statunitense e auspica che anche in Italia, grazie al referendum del 12 giugno, la giustizia si riappropri del principio "dell'innocenza fino a prova contraria". Il leader della Lega cita le parole di Johnny Depp, dopo che l'attore ha vinto la causa per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard.

Mentre in Italia la “giustizia” mette in galera tre innocenti al giorno, oggi compreso, negli Stati Uniti a Johnny Depp vengono restituite innocenza e onore: “Spero che la posizione generale torni all’innocenza fino a prova contraria, in tribunale e nei media” ha dichiarato. pic.twitter.com/ZUKQG8Kirg — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 2, 2022

"Mentre in Italia la 'giustizia' mette in galera tre innocenti al giorno, oggi compreso - ha scritto Salvini su Twitter - negli Stati Uniti a Johnny Depp vengono restituite innocenza e onore: 'Spero che la posizione generale torni all'innocenza fino a prova contraria, in tribunale e nei media' ha dichiarato. Sottoscrivo, e non vedo l'ora di votare cinque SÌ per cambiare la Giustizia italiana domenica 12 giugno". Il riferimento è appunto al referendum sulla giustizia in programma il 12 giugno, unico modo secondo il segretario della Lega per avere un sistema giudiziario come quello americano.

L'avvocato Camera: "Votare sì ai referendum per un giusto processo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.