Johnny Depp vince il processo contro l'ex moglie Amber Heard: risarcimento milionario per diffamazione

L'attore Johnny Depp ha vinto la causa per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard. Il verdetto della giuria è stato letto in aula a Fairfax, in Virginia, dopo circa 12 ore di camera di consiglio. Come stabilito dalla giuria Heard deve pagare a Depp 15 milioni di dollari di danni. Momenti di tensione intorno alle 21, quando il verdetto ha subito un ritardo: il giudice Penney Azcarate ha infatti informato la giuria che doveva inserire la parte relativa al risarcimento dei danni nella sentenza, indicando l’importo per ogni parte, cosa che non era stata fatta in precedenza.

Nel dettaglio, dei 15 milioni 10 sono a titolo di risarcimento danni e 5 sono danni "punitivi" nei confronti della donna. L’interprete di Pirati dei Caraibi aveva citato in giudizio Heard per diffamazione chiedendo 50 milioni di dollari per il titolo di un articolo del 2018 nel quale non compare comunque il nome di Depp. Ma l’attore ha sostenuto che quelle parole gli sono costate ruoli per cui sarebbe stato pagato milioni. In seguito alla citazione in giudizio, Heard, attrice e modella, ha contrattaccato chiedendo 100 milioni per le dichiarazioni che l’avvocato di Depp ha fatto sulle sue affermazioni di abuso.

Heard e Depp sono stati sposati dal 2015 al 2017. Il processo per diffamazione è in corso da aprile e i giurati hanno ascoltato in tutto oltre 100 ore di testimonianza. Hanno sentito decine di testimoni, inclusa la testimonianza dal vivo di Depp e Heard, e da remoto dell'ex compagna dell'attore Kate Moss. "La giuria mi ha restituito la vita. Sono davvero onorato" è stato il commento del divo dopo la lettura della sentenza.

