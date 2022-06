Lo strane asse a Palermo tra i comunisti e l'ex leghista. Marco Rizzo: “Voto a Francesca Donato”

01 giugno 2022 a

Dalla parte di Francesca Donato. Marco Rizzo, segretario generale del Partito comunista, in un video-appello si è schierato a favore della candidata a sindaca della lista Rinascita Palermo: “A Palermo voterei senza esitazione per Francesca Donato, una donna dalla parte del popolo e della Costituzione. Palermo è una città che è stata spesso umiliata dalla grande finanza, dalla politica, da questi poteri che hanno visto nella mafia la possibilità di piegare la resistenza dei cittadini. In questa città però c’è una donna candidata, Francesca Donato, che ho avuto modo di apprezzare per il suo lavoro controcorrente al Parlamento europeo e per il suo essere dalla parte del popolo sui temi principali della Costituzione italiana sempre più calpestati, il tema del lavoro e della disoccupazione, i temi della libertà schiacciate e i temi della pace e della guerra”.

“Il 12 di giugno - ha proseguito Rizzo - i palermitani votando Francesca Donato hanno la possibilità di dare un segnale alla grande finanza e al governo del banchiere Draghi che non fa gli interessi del popolo italiano”. Donato, nota per le sue posizioni contrarie all’obbligo di green pass, il 21 settembre scorso ha lasciato la Lega, fondando l'associazione politica Rinascita Repubblicana. La pagina Facebook dell'europarlamentare era stata chiusa dallo social network, in quanto accusata di diffondere notizie false, in particolare sul tema dei vaccini contro il Covid e sulla guerra tra Russia ed Ucraina.

