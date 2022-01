"Non ne azzecca una", "la porto in tribunale". Tra Parenzo e la Donato scatta la rissa

Federica Pascale 13 gennaio 2022 a

“La Donato è un Re Mida al contrario. Non ti dico che cosa diventa quello che tocca l’onorevole”. Scoppia la rissa tra David Parenzo e l’europarlamentare Francesca Donato, ospiti della puntata di giovedì 13 gennaio di L’Aria che Tira, condotto da Myrta Merlino su La7. “Fa delle profezie al contrario. Tutto quello che lei ha raccontato negli ultimi anni, è avvenuto esattamente al contrario. Va invitata in tutte le trasmissioni” ironizza Parenzo, che pungola ulteriormente l’europarlamentare: “Si è candidata con la Lega, che poi l’ha cacciata perché si è imbarazzata, dicendo che l’euro era una sciagura. L’euro oggi è la moneta più forte che esista, ci sono Paesi che vogliono entrare in Europa per avere l’euro”. Questa sarebbe la prima profezia “al contrario”, a detta del giornalista, mentre la seconda riguarda l’attuale situazione d’emergenza sanitaria. “Se avessimo lasciato all’onorevole la gestione della pandemia, non avremmo vaccini e quattro volte i numeri (di contagiati) che abbiamo”.

“La signora è utilissima perché sembra un esponente del movimento americano QAnon, quello dell’assalto a Capitol Hill” afferma Parenzo, ma viene fermato dall’onorevole Donato che gli ricorda di moderare i toni e non diffamare. “Non ha argomenti e quindi continua ad attaccarmi personalmente con ingiurie per cercare di screditarmi” si difende la Donato, e minaccia: “Riceverà una comunicazione dal mio avvocato per quello che ha detto e continua a dire”. Viene chiamata in causa anche la conduttrice che, solo per poco, calma le acque e dà l’occasione alla Donato di esprimersi sul tema vaccini: “È inaccettabile, in un Paese che si dice democratico, proseguire in questa campagna d’odio inarrestabile contro una minoranza della popolazione che viene etichettata come no vax, includendo in questo mondo presunto una serie di soggetti che per le ragioni più disparate non hanno completato il ciclo di vaccinazione”. A questo punto, sia la conduttrice che Parenzo non riescono più a contenersi. L’attacco questa volta è duplice e in sottofondo, ma neanche troppo, si sente un Parenzo che urla: “Non si ecciti! Non si ecciti così!”.

