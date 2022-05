Governo di centrodestra, Giorgia Meloni umilia i ministri Di Maio, Speranza e Toninelli

30 maggio 2022 a

a

a

Giorgia Meloni ci va giù pesante e prende di mira i ministri che si sono succeduti nei recenti governi italiani. «Faranno di tutto per impedircelo ma quando arriveremo al Governo le cose cambieranno. Ci dicono che non abbiamo una classe dirigente, io vi dico: abbiamo affrontato una pandemia con Speranza alla Salute, siamo in guerra e il ministro degli Esteri è Di Maio. Ci è crollato un ponte a Genova e il ministro delle Infrastrutture era Toninelli. Quando noi saremo al Governo non avremo ministri di così basso livello». Così la leader FdI Giorgia Meloni intervenendo a un incontro elettorale a Como.

Goldman Sachs non vuole la destra al governo: “I mercati punirebbero l'Italia”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.