L'Aria che Tira, Annalisa Chirico loda l'iniziativa di pace di Matteo Salvini: “Non trasformare la Russia nel diavolo”

Che cosa sta facendo Matteo Salvini? La domanda è rivolta da Francesco Magnani ad Annalisa Chirico, giornalista de Il Foglio, nel corso della puntata del 28 maggio de L’Aria che Tira, il talk show del mattino di La7, in cui si cerca di capire le mosse del leader della Lega, che ha annunciato l’intenzione di volare a Mosca per far fare un passo in avanti verso la pace tra Russia e Ucraina: “Secondo me sta facendo quello che deve fare un politico, in questa fase serve aprire un dialogo, anche con l’aggressore. Nessuno ha dubbi che la guerra sia partita perché la Russia ha aggredito l’Ucraina, dobbiamo chiederci fattivamente e concretamente cosa possono fare politica e diplomazia per far tacere le armi. In quel paese non muoiono cittadini italiani, francesi o tedeschi, muoiono ogni giorno degli ucraini, sotto le bombe di una guerra che ci ha riportati ai conflitti del ‘900. Se si trasforma l’aggressore nel diavolo assoluto non si riesce a raggiungere la pace”.

Salvini in partenza per Mosca, Di Maio lo gela: “Nessuna comunicazione sul viaggio”

“La pace - sottolinea ancora Chirico - non la si fa da soli, la si fa nel dialogo e con la mediazione dall’altra parte. Io mi stupisco di chi pone dei veti a questo tipo di iniziativa come quella di Salvini. Emmanuel Macron è stato accusato di fare una diplomazia telefonica per le tante conversazioni con Vladimir Putin. L’altro giorno Mario Draghi ha giustamente chiamato Putin. Salvini è stato accusato più volte di avere rapporti speciali con la Russia e sicuramente in passato il suo partito ha avuto un rapporto con quello di Putin, quindi è chiaro che usi i suoi canali e il suo ventaglio di rapporti per cercare di creare un tavolo di trattativa”.

