Che Tempo Che Fa, Carlo Cottarelli e il doppio gioco dell'Europa: ogni giorno diamo un miliardo e mezzo alla Russia

Sanzioni? Sì, ma è ancora l’Europa a foraggiare la Russia quotidianamente. A denunciarlo è Carlo Cottarelli, ex Commissario per la revisione della spesa, ospite del salotto di Fabio Fazio a Che Tempo Che fa: “Non si è fatto il passo di vietare le importazioni, il che vuol dire che in termini di soldi che si continuano a dare alla Russia, ogni giorno arriva un miliardo e mezzo alla Russia”.

Tra gli ospiti del talk show di Rai3 nella puntata del 6 marzo c’è anche Ferruccio De Bortoli, editorialista ed ex direttore del Corriere della Sera, che vede uno spiraglio di luce: “Oggi abbiamo avuto qualche barlume di speranza, qualche apertura c'è stata, piccolissima. È chiaro che prima di sedersi ad un eventuale tavolo, le aspettative sono alte sia da una parte che dall’altra”.

