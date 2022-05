Giorgia Meloni furiosa con l'Unione europea e la sinistra: “Alzano le tasse sulla casa, daremo battaglia”

23 maggio 2022 a

a

a

Giorgia Meloni si trasforma in una belva a difesa degli italiani contro l’aumento delle tasse sulla casa. La numero uno di Fratelli d’Italia non resta sorpresa dalle ultime novità arrivate da Bruxelles sulla riforma del catasto, denunciando ancora una volta il comportamento della sinistra e dell’Unione europea, che vanno nuovamente ad intaccare le tasche dei cittadini: “Nelle sue raccomandazioni all’Italia la Commissione europea conferma che la riforma del catasto, prevista dal governo Draghi nella delega fiscale, serve ad aumentare la pressione fiscale sugli immobili. Inequivocabili le parole del commissario Ue all'Economia Gentiloni: 'Nelle nostre raccomandazioni chiediamo di aggiornare i valori catastali agli attuali valori di mercato'. È la prova provata di quello che Fratelli d’Italia sostiene da tempo: l’obiettivo del Pd e della sinistra è aumentare le tasse sulla casa”.

Sulla riforma del catasto la minaccia dell'Ue. La solita scusa di Gentiloni: “Necessaria per l'Italia”

“Noi - prosegue la leader di Fratelli d’Italia - l’abbiamo denunciato documenti alla mano fin dall'inizio e l’abbiamo detto chiaramente in Aula al presidente Draghi, ma siamo stati accusati di dire menzogne e falsità. Avevamo ragione noi e quello che dice oggi Bruxelles ne è la conferma. Fratelli d'Italia continuerà la sua battaglia, in Parlamento e in ogni sede, per sventare questo ennesimo tentativo di aumentare le tasse. Giù le mani dalla casa degli italiani”.

Si riapre la partita della Concorrenza: Pd in pressing sul centrodestra, ore decisive per il ddl

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.