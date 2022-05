Giorgia Meloni ed Enrico Letta in coro: "Mai insieme"

18 maggio 2022 a

a

a

Mai insieme. E ci mancherebbe altro. La domanda viene rivolta a entrambi: "Potrebbero Pd e Fratelli d'Italia governare insieme?". «No, c’è una concezione completamente diversa», assicura Enrico Letta, nel corso della presentazione del libro di Giovanni Orsina "Una democrazia eccentrica", cui partecipa anche la leader FdI, Giorgia Meloni, che fa immediatamente eco al segretario Pd, confermando che «per me è no».

Crosetto umilia Conte e i grillini: "Craxi scalza il M5s, è la nemesi della politica"

«Riguardo una nostra campagna odio sull’immigrazione, mi dicano quali sono questi toni di campagna d’odio... Io le parole di odio non le ho mai usate... Quando parlo di migrazione non me la prendo con i migranti ma con chi li sfrutta...». Meloni replica così a Letta, secondo il quale vanno «bandite» le campagne d’odio «da tutti», a cominciare da quelle social di Fdi sul tema dell’immigrazione.

Sondaggio terremoto, il trend dei partiti dall'inizio della guerra: FdI stacca il Pd

Poco prima la leader di Fdi, ospite con il segretario del Pd di un confronto alla Luiss di Roma per la presentazione del libro di Giovanni Orsina "Una democrazia eccentrica", aveva assicurato: «Non ho mai delegittimato un avversario, al contrario io sono sempre stata criminalizzata. Ancora oggi i toni sono fuori dal comune... Docenti universitari pubblicano foto col mio libro a testa in giù. Bisogna ragionare sulle responsabilità quando si avvia una campagna d’odio. La violenza è sempre un’implicita ammissione di inferiorità. È una tecnica ormai abbastanza comune. Così hanno trasformato la politica in qualcosa di superficiale...», l’avvertimento della Meloni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.