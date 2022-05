Meloni zitta sulle molestie degli alpini? Crosetto smentisce Selvaggia Lucarelli, autogol sui social

11 maggio 2022 a

a

a

Si accende la polemica sull'ultima adunata nazionale degli Alpini a Rimini, macchiata dalle numerose denunce di molestie: circa 150 tra segnalazioni di palpeggiamenti, commenti inopportuni e via dicendo. Episodi condannati pressoché all'unanimità e che gettano un'ombra sull'istituzione. Ma secondo Selvaggia Lucarelli qualcuno non avrebbe fatto il suo dovere e avrebbe dimenticato, volontariamente, si condannare le molestie. "Lei ovviamente zitta" twitta mercoledì 11 maggio la giornalista di Domani rilanciando un posto di Giorgia Meloni che prima della manifestazione romagnola, e naturalmente prima delle denunce di molestie, aveva dedicato agli 80mila alpini attesi a Rimini un abbraccio virtuale.

Selvaggia Lucarelli e la feroce critica al brand-Ucraina di Zelensky: sapore di ultra-nazionalismo

Ma poi la leader di Fratelli d'Italia non ha detto niente? Sarebbe gravissimo, viene da pensare. Interviene allora Guido Crosetto, imprenditore tra i co-fondatori di FdI. "Ovviamente no"; commenta l'ex sottosegretario rilanciando quello che è noto a tutti dal giorno precedente, ossia la nota ufficiale della Meloni pubblicata da numerose testate. Questo il contenuto battuto dalle agenzie: "Ci auguriamo che sia fatta tempestivamente luce su quello che è accaduto nel corso dell’ultima adunata nazionale degli Alpini perché la criminalizzazione dell’intero Corpo alla quale siamo assistendo in queste ore è inaccettabile. Se a Rimini qualcuno si è permesso di macchiare la divisa che indossa con comportamenti offensivi o addirittura compiendo dei reati deve essere punito e perseguito secondo la legge. E senza fare sconti perché chi indossa una divisa ha una responsabilità doppia verso la comunità. Ma nessuna deve permettersi di generalizzare e offendere le Penne nere, orgoglio delle nostre Forze Armate e simbolo di un’Italia solidale e sempre al servizio dell’altro". Insomma, una condanna senza mezzi termini ha chi ha macchiato la divisa e la storia degli alpini. La Lucarelli fa spallucce e ribatte: "Parlo dei suoi social dove rimane ben in vista l’ode agli alpini e nulla più".

A Zelensky le risposte che merita, il tweet della Lucarelli scatena il panico: "Mistificatore e..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.