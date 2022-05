Armi in Ucraina, "Conte ha ragione", Crosetto incastra Draghi: così umilia il Parlamento

07 maggio 2022 a

“Giuseppe Conte ha ragione”. Il sostegno alla linea del Presidente pentastellato arriva da Guido Crosetto. Il tema è il coinvolgimento del Parlamento sugli indirizzi che il governo intende seguire circa la guerra in Ucraina, trascorsi ormai oltre due mesi dall’attacco. Una posizione, quella di Conte, per ora non raccolta da Palazzo Chigi. Mario Draghi, infatti, questa settimana si recherà negli Stati Uniti, da Joe Biden, senza prima una discussione alle Camere.

Non c’entrano l’antipatia, la politica o la posizione sulla guerra, Conte ha ragione: a Costituzione vigente il Parlamento ha il diritto (ed il dovere) di dare un indirizzo chiaro.

È innanzitutto la maggioranza a doverlo fare.

E se fossi l’opposizione, li lascerei soli a decidere https://t.co/MhYN3758Mn — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) May 7, 2022

Crosetto in un tweet concordando sulle uscite in merito di Conte (e rilanciando un cinguettio dell’ex presidente del consiglio), sottolinea: “Non c’entrano l’antipatia, la politica o la posizione sulla guerra”, dunque “a Costituzione vigente il Parlamento ha il diritto (ed il dovere) di dare un indirizzo chiaro. E’ innanzitutto la maggioranza a doverlo fare. E se fossi l’opposizione, li lascerei da soli a decidere”. Un messaggio che evidentemente è rivolto anche a Fratelli d’Italia, partito di cui Crosetto è tra i fondatori, per quanto abbia lasciato da tempo la politica attiva.

