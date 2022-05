Usa smascherati e criminali di guerra. Dalla Russia la pesante accusa sui servizi segreti e Joe Biden

07 maggio 2022 a

Lo speaker della Duma russa, Vyacheslav Volodin, sul proprio canale Telegram ha rivolto una durissima accusa agli Stati Uniti, con dichiarazioni che accendono ancora di più le ostilità tra i due paesi. “Gli Stati Uniti stanno prendendo parte alle ostilità in Ucraina. Non si tratta solo della fornitura di armi e strumentazione, il regime nazista di Kiev è guidato dalle forze d’intelligence americane. Dopo il golpe, consiglieri e istruttori stranieri stanno lavorando in Ucraina. Oggi, Washington di fatto coordina e sviluppa le operazioni militari, quindi partecipa direttamente alle ostilità contro il nostro Paese”.

“La leadership degli Stati Uniti - ha proseguito Volodin - dovrebbe essere ritenuta responsabile per i crimini commessi in Ucraina dal governo nazista di Kiev, aggiungendola alla lista dei criminali di guerra. Il presidente degli Stati Uniti Biden, chiedendo di fermare le fughe di notizie sullo scambio di informazioni di intelligence con l’Ucraina, ha ammesso che Washington è stata smascherata. I servizi segreti Usa aiutano i nazisti di Kiev”.

