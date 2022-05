La previsione della Nato: “Ulteriore aggravamento della guerra”. Sfida alla Russia: irresponsabili sul nucleare

07 maggio 2022 a

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, in un’intervista al quotidiano Welt am Sonntag, ha affermato che l’Alleanza atlantica prevede un «ulteriore aggravamento» della guerra in Ucraina «nelle prossime settimane». Stoltenberg ha poi messo in guardia Mosca dall’uso di armi nucleari: «Ascoltiamo la minacciosa retorica sul nucleare della leadership russa. È irresponsabile e sconsiderata. Una guerra nucleare non può essere vinta e non dovrebbe mai essere combattuta, neanche in Russia. Dall’inizio della guerra in Ucraina il 24 febbraio, la Nato non ha visto cambiamenti nella strategia nucleare di Mosca».

Quando gli è stato domandato se l’Alleanza abbia rilevato cambiamenti nel livello di preparazione della Russia sul nucleare, Stoltenberg ha risposto: «No, non ne abbiamo segnali», e poi ha aggiunto: «Il nostro compito è ridurre al minimo questo rischio sull’uso di armi nucleari, la Nato è l’alleanza più forte al mondo e il nostro messaggio è chiaro. Se le armi nucleari fossero usate, sarebbero sconfitte da tutte le parti».

