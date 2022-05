Sondaggio Mentana, dove vola FdI: numeri record per il partito di Giorgia Meloni. Pd su, M5s a picco

02 maggio 2022 a

Il sondaggio Swg presentato lunedì 2 maggio nel Tg La7 di Enrico Mentana fa i conti sugli effetti della guerra sul consenso ai partiti. Dopo la convention di Milano, Fratelli d'Italia cresce ulteriormente e fa un balzo dello 0,4 per cento. Il partito di Giorgia Meloni è sempre in testa tra le forze politiche con il 22,1 per cento. Invariato il distacco con il Pd che sale al 21,6 per cento in virtù di una crescita analoga a quella di FdI.

La Lega cresce di due decimali, e si attesta al 15,8 per cento mentre il Movimento 5 stelle torna in negativo. Il partito di Giuseppe Conte perde lo 0,2 per cento e cala al 12,5 per cento. Scende all'8 per cento Forza Italia (-o,2 per cento) mentre Azione +Europa guadagna due decimali e sale al 5,3. Nel gruppone del "2 per cento" piccolo tonfo di Sinistra Italia che cede lo 0,3 per cento e si attesta 2,4 per cento. Tutti in negativo Verdi e Mdp Articolo 1 (2,3), Italia Viva (2,2) e ItalExit. Il partito di Gianluigi Paragone perde un decimale e perdere il "due" attestandosi all'1,9 per cento.

Nel sondaggio anche indicazioni utili su cosa pensano gli italiani dell'invio delle armi in Ucraina. Il 46 per cento è si dice in disaccordo con la scelta di armare Kiev. Tra questi il 24 per cento è convinto che in questo modo si prolunga soltanto la guerra. D'accordo si dice il 43 per cento del campione intervistato.

