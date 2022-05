Convention Fratelli d'Italia, ecco perché Salvini non ha partecipato all'incontro della Meloni

Federica Pascale 01 maggio 2022 a

“Sarei andato volentieri a salutare Giorgia, che è un'amica, però qualcuno del suo partito ha detto in qualche intervista che non ero gradito.” Così Matteo Salvini, ospite di Massimo Giletti durante la puntata di domenica 1 maggio di "Non è l’Arena", il talk show politico in onda in prima serata sul La7.

“Non ero gradito, non ero invitato e sarei stato come un imbucato alle feste. Ecco, hai presente quelli che si imbucano ai matrimoni o alle feste? Se dovevo essere vissuto come un imbucato, sono andato al parco Sempione coi miei due figli, che mi godo troppo poco. Ci tornerò la prossima volta”, afferma il leader della Lega nel commentare la sua mancata presenza, peraltro non scontata sin dal principio, alla conferenza programmatica organizzata da Fratelli d’Italia a Milano. L’intervento di Giorgia Meloni ha chiuso la tre giorni svoltasi al MiCo, e dal palco la leader non si è risparmiata nel pungolare gli alleati, invitandoli a prendere una posizione chiara: con lei, o a sinistra. “Per me l'unità del centrodestra è un valore – chiarisce Salvini - Ho l'impressione che qualcuno, invece, preferisce giocare da solo”, conclude lasciando dunque sulle spine gli elettori del centrodestra che avranno ancora da attendere prima di poter contare su una coalizione credibile.

