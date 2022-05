Gennaro Sangiuliano alla convention di Fratelli d'Italia. a sinistra scoppia la bufera

01 maggio 2022 a

Duro botta e risposta sui social tra l’esponente del Pd, Valeria Fedeli, e Giovanni Donzelli di FdI, sull’intervento del direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano alla Conferenza programmatica del partito di Giorgia Meloni a Milano. «Grave, improprio e inedito. Ci sono solo tre parole - attacca su Twitter la Fedeli - per definire il comizio politico tenuto dal direttore del Tg2 Sangiuliano alla convention di FdI. Secondo le regole Rai, chi lo ha autorizzato? Serve subito chiarimento dai vertici dell’azienda». Pronta la replica, sempre via Twitter, del responsabile organizzazione di FdI: «Fedeli fammi capire: Sangiuliano può intervenire alla Festa dell’Unità a presentare il libro di Landini ma non a un evento di Fdi? Davvero volete punire i giornalisti solo se partecipano a iniziative dell’opposizione?».

"La Destra verso il futuro itinerario di una svolta". Il libro inedito di Pinuccio Tatarella

Solidarietà a Sangiuliano anche da parte di Francesco Lollobrigida. «L’invidia è una brutta bestia - ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida - Come quella mostrata da una sinistra ridicola e a corto di idee che, non essendo più in grado di confrontarsi su alcun tipo di tema, sta maldestramente attaccando un serio professionista come il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, "colpevole" a detta loro di aver partecipato alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Milano. A Sangiuliano rinnoviamo invece il nostro sincero ringraziamento per il dotto e articolato intervento sul conservatorismo. Un contributo di alto spessore che ha arricchito il dibattito di questa tre giorni, che aveva l’obiettivo proprio di approfondire i temi più attuali e stringenti per gli italiani, fornendo risposte e spunti concreti. Ma forse per la sinistra è proprio questo il problema…».

