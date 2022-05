Armi all'Ucraina, raffica di sondaggi su Draghi: cosa pensano davvero gli italiani su guerra, Nato e sanzioni

02 maggio 2022 a

a

a

L'Italia a ruota di Stati Uniti continua a rifornire l'Ucraina di armi ma cosa pensano gli italiani? Renato Mannheimer ha realizzato una sorta di supermedia dei sondaggi su un tema cruciale per il governo di Mario Draghi che ha varato il terzo pacchetto di aiuti a Kiev per difendersi dall'aggressione della Russia di Vladimir Putin, è l'ha presentata lunedì 2 maggio a L'aria che tira, il programma di La7. Il sondaggista parte da una posizione netta su chi sta per l'aggredito e chi per l'aggressore. Il 52 per cento degli intervistati in varie rilevazioni si dice pro-Ucraina mentre l'8 per cento è pro-Russia, il 40 per cento non sa. "L'opinione pubblica è confusa, il 30 per cento degli italiani neanche si informa, c'è un grande terreno di coltura per la disinformazione" afferma Mannheimer.

"Bombardamenti durissimi? E i morti sono 3" Contri fa esplodere lo studio di La7: cosa non torna

Sull'invio di armi a Kiev la maggioranza è contraria, afferma il sondaggista, secondo l'istituto Piepoli addirittura il 52 per cento. "Conta molto la nostra cultura pseudo-cattolica e si capisce come certi partiti su questo cerchino di raccogliere nomi, come quelli di Matteo Salvini e Giuseppe Conte", afferma Mennheimer citando le posizioni di Lega e Movimento 5 stelle in aperto contrasto con la posizione del governo. Il 20 per cento degli italiani ritiene inoltre che le sanzioni alla Russia sono inutili mentre il 18,8 addirittura pericolose per la pace. Poco più del 50 per cento è per colpire Putin nel portafoglio.

Guerra sempre più vicina. "Putin vuole invadere la Moldavia", l'allarme degli 007: c'è già il piano

A Tagadà, altro talk di La7, Alessandra Ghisleri di Euromedia Research ha spiegato l'ultimo sondaggio fatto per la Stampa secondo cui il 71,2 per cento ha parua della guerra, il 40,4 teme il coinvolgimento di altri Paesi mentre un italiano su tre ha paura che si inneschi un conflitto mondiale. "Gli italiani hanno capito che se l'Ucraina entra rapidamente nella Nato si può raggiungere un altro livello" nel conflitto, spiega la sondaggista secondo cui uno su due è contrario all'ingresso di Kiev nell'Alleanza atlantica.

Americani terrorizzati da guerra atomica e caro-carburante. Il sondaggio gela Biden

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.