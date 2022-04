Pnrr e superbonus, Gianluigi Paragone disintegra il governo Draghi

Federica Pascale 19 aprile 2022 a

a

a

Sono in arrivo i fondi europei del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza per far fronte al rincaro bollette ma in cabina di regia c’è una certa confusione sul come e quando questi verranno spesi. A puntare il dito contro il governo Draghi ci pensa Gianluigi Paragone dallo studio di Stasera Italia, il talk show politico condotto da Barbara Palombelli la sera su Rete4.

Il sondaggio incorona la Meloni: Fratelli d'Italia cresce ancora e saluta il Pd in crollo

Durante la puntata di martedì 19 aprile, il leader di Italexit ha lanciato, come altri prima di lui, una sfida alla burocrazia che soffoca gli imprenditori italiani. “Noi siamo geniali e riusciamo a fare tutto nonostante la burocrazia italiana” dice riferendosi ai tanti italiani di fama mondiale. “Poi, però, ci sono delle discrasie enormi – osserva il senatore - Il PNRR di fatto dovrebbe essere speso oggi per venire incontro alle esigenze del caro benzina, caro bollette e caro energia, e invece niente. Poi ti dicono via il superbonus, cioè quello che dovrebbe rendere efficiente le abitazioni, gli immobili, i capannoni. Da una parte dici che ti vuoi smarcare dal gas russo e poi blocchi il super bonus” ostacolando dunque il lento processo di transizione ecologica di cui il nostro Paese ha indubbiamente bisogno. “Questi imprenditori, che diciamo sempre essere dei santi e degli eroi, li dovremmo lasciare lavorare con maggiore libertà” afferma Paragone, che ricorda che sì, c’è la burocrazia italiana, ma a questa si aggiunge una sempre più invadente burocrazia europea a complicare le cose.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.