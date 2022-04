Sondaggio Swg-La7, corona per Giorgia Meloni: Fratelli d'Italia cresce ancora e saluta il Partito Democratico

19 aprile 2022 a

Dopo essersi ripresa la vetta ora arriva il netto distacco. Nel sondaggio Swg per il Tg La7 (edizione 19 aprile) condotto da Enrico Mentana è Giorgia Meloni a gongolare dopo le festività pasquali, con il suo Fratelli d'Italia che si attesta al 21,8% nell'indice di gradimento degli italiani, una crescita dello 0,2% che gli permette di staccare il Partito Democratico con un punto tondo tondo di distanza. I dem di Enrico Letta perdono addirittura lo 0,4% rispetto alla scorsa settimana, scendendo fino al 20,8%. Giù anche la Lega e Forza Italia, che passano dal 15,9% e dal 8% al 15,6% e al 7,8%. Resta stabile il Movimento 5 Stelle nonostante le grandi polemiche su Giuseppe Conte: i pentastellati si attestano al 12,9%.

Nessuna variazione anche per Azione +Europa, che resta stabile al 5%. Nel gruppo dei partiti minori segno positivo per Mdp Articolo 1 (2,7%), Italia Viva (2,5%), Verdi (2,5%) ed Italexit con Gianluigi Paragone (2,2%). Niente modifiche anche per Sinistra Italiana, che nel sondaggio di Swg ottiene il 2,6% di gradimento degli intervistati.

