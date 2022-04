Ferzan Ozpetek gela Giuseppe Conte: "Lui è truccato, io no". Imbarazzo con Myrta Merlino per la "carrambata"

14 aprile 2022 a

Siparietto con un filo di imbarazzo per Giuseppe Conte a L'aria che tira. Nella puntata di giovedì 14 aprile del talk di La7 la conduttrice Myrta Merlino fa una sorpresa al capo politico del Movimento 5 Stelle, una "carrambata" in piena regola. "Conosce 'Le fate ignoranti', il bellissimo film diventato recentemente una serie tv? Ebbene, Ferzan Ozpetek è qui..." annuncia divertita la giornalista con il regista turco naturalizzato italiano che si palesa nello studio proprio alle spalle dell'ex premier.

"È un bravissimo regista" afferma Giuseppi che poi si lascia scappare una cosa immadiatamente smentita dal diretto interessato: "È la prima volta che ci incrociamo". "Veramente ci siamo incrociati poco fa, in sala trucco. Lui è truccato e io no, perché non ho voluto", dice il regista de "Il bagno turco" che smonta l'uscita del capo M5s. Attimi di imbarazzo per Conte, che per uscire dall'impasse si porta le mani al volto e scherza: "Le do un po' di trucco...". Provvidenziale il soccorso di Myrta Merlino che chiama la pubblicità.

Eppure Ozpetek nel recente passato era stato un sostenitore di Conte, quando era premier nel mezzo della pandemia. "Mi piace molto perché è al di sopra di ogni partito, ogni volta che parla tu non senti uno che cerca il voto", aveva detto proprio a L'aria che tira apprezzando il lato umano dell'avvocato del popolo: "Anche le sue paure, annaspa nel buio anche lui come noi“. Avrà cambiato idea?

