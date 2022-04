Sondaggio Tg La7: sorride tutto il centrodestra, piangono Letta e Conte

11 aprile 2022 a

Il sondaggio del lunedì del Tg La7 condotto da Swg mostra la sinistra e il M5s in affanno, a fronte di un centrodestra in buona salute che guadagna consensi. Non guadagna punti, ma non li perde neppure, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che resta stabile in vetta come primo partito italiano con il 21,6%. Segue il Partito democratico di Enrico Letta che arretra dello 0,2% attestandosi al 21,2%.

Viene poi la Lega di Matteo Salvini che guadagna un piccolo 0,1% e si conferma terzo partito al 15,9%. Continua la discesa del Movimento 5 Stelle che perde lo 0,4%. La cura di Giuseppe Conte sta sortendo l'effetto contrario a quello sperato, dal momento che il M5S ottiene solo il 12,9% dei consensi degli elettori. Guadagna invece lo 0,3% Forza Italia di Silvio Berlusconi, sempre più quinta forza dello scacchiere politico con l'8%. In pratica, gli unici partiti che guadagno punti rispetto alla scorsa settimana sono le due forze del centrodestra di governo: Lega e Forza Italia. Distanti gli altri partiti, al sesto posto troviamo Azione +Europa con il 5%.

