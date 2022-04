L'aria che tira, spunta il trucco per fare fuori Di Maio dal M5s. Conte nega tutto: "Fantascienza"

14 aprile 2022 a

a

a

La tregua tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio nel Movimento 5 stelle può vacillare sulla regola del doppio mandato. Secondo alcuni retroscena il capo politico M5s potrebbe insistere per tenere la regola in modo che, alle elezioni, potrebbe liberarsi di big ingombranti giunti, senza una modifica dei regolamenti grillini, a fine corsa. Con il capo della Farnesina in testa alla lista.

"Chi ha scritto quell'articolo merita il premio fantascienza, ho ammirazione per questo esercizio di libera fantasia" sbotta l'ex premier ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7. "Adesso ci sono le elezioni amministrative, chi vuole il bene del Movimento deve lavorare per questo obiettivo - dice nella puntata di giovedì 14 aprile - dopo il voto affronteremo questo passaggio che però va chiarito".

SuperMario vittima dei suoi slogan: ha perso il tocco magico

Insomma, vuole rottamarlo o no Di Maio? "Ma è il ministro degli Esteri, in un momento così delicato" come la guerra tra Russia e Ucraina, "è giusto che continui a lavorare. Le voci" di un trucco per farlo fuori proprio durante il conflitto "sono destituite da qualsiasi fondamento", spiega Giuseppi.

"Ho l’impressione che questa invasione militare" dell’Ucraina sia "l’accelerazione di un disegno neo-imperialista" di Vladimir Putin, afferma Conte nell'intervista alla Merlino, "che si è dipanato nel corso degli anni, non ci vedo una follia improvvisa. È un disegno che va contrastato". Sulle armi all'Ucraina e l'aumento delle spese militari italiane, Conte afferma che "il concetto di sicurezza è assolutamente da condividere, il tema è come raggiungerlo. Se assecondiamo una corsa al riarmo, torniamo alla logica della guerra fredda. Ma noi quel momento lo abbiamo superato, con tante difficoltà".

Sondaggio Tg La7: sorride tutto il centrodestra, piangono Letta e Conte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.