La Meloni non si abbassa al livello di Canfora che la chiama "neonazista". E lo querela: "Becera propaganda"

Giorgia Meloni fa sapere che querelerà lo storico Luciano Canfora per averla definita "neonazista" durante una lezione che ha tenuto davanti agli studenti di un liceo a Bari. La leader di Fratelli d'Italia posta sui suoi profili social il video in cui il professore universitario di Filologia classica l'attacca senza ritegno. Scrive la Meloni su Twitter: "Ascoltate il filologo Luciano Canfora che in una scuola di Bari mi definisce "neonazista nell'animo". Parole inaccettabili, soprattutto da una persona che si dovrebbe occupare di cultura e formazione e invece finisce a fare becera propaganda. La querela non gliela toglie nessuno".

Ascoltate il filologo Luciano Canfora che in una scuola di Bari mi definisce "neonazista nell'animo". Parole inaccettabili, soprattutto da una persona che si dovrebbe occupare di cultura e formazione e invece finisce a fare becera propaganda. La querela non gliela toglie nessuno. pic.twitter.com/biakPQ4miY — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) April 11, 2022

Per la precisione, Canfora si è espresso in questi termini: "Anche la temibilissima leader di Fratelli d'Italia, trattata come una mentecatta pericolosissima, essendo neonazista nell'animo, si è ubito schierata con i neonazisti ucraini ed è diventata una statista importante, ed è contenta di questo ruolo". Canfora, non contento, ha anche messo nel mirino la Nato. Secondo lo storico, l'Alleanza Atlantica servendosi dell'Ucraina "ha fatto un'operazione brutale per schiacciare l'antico avversario della Guerra Fredda".

