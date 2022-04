Corsa clandestina di cavalli in strada a Palermo, il video che fa infuriare Giorgia Meloni

11 aprile 2022 a

"A Brancaccio, quartiere di Palermo, corsa clandestina di cavalli con tanto di video postato su TikTok. Immagini assurde che lasciano sbigottiti. Questo è il risultato di anni in cui è mancato un serio controllo del territorio". La denuncia arriva dalla leader di FdI, Giorgia Meloni, che è rimasta senza parole dopo aver visto il filmato che è stato pubblicato sul sociale network.

Nel video si vedono i cavalli che corrono direttamente sull'asfalto con il serio rischio di farsi male alle gambe. La corsa è seguita da diverse persone che inseguono i corridori in motorino per filmare la gara clandestina. Queste persone che siedono in due in motorino riprendono la corsa con i propri telefonini e, ovviamente, nessuno di loro porta il casco.

