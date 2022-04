In Senato ci sono amori immensi che poi ritornano: impazza il gossip

Arnaldo Magro 02 aprile 2022 a

a

a

Probabilmente come direbbero alcune nonne molto sapienti, queste cose sono sempre esistite. La differenza con oggi è solo scandita dall’imperversare continuo dei tweet. Da quel mondo iperconnesso dei telefonini, dalle foto rubate e dai messaggi clandestini. Questa XVIII legislatura potrebbe essere archiviata, tra i molteplici aspetti negativi, come quella dei cuori fragili. La giovane e bella senatrice, ad esempio, pare attraversare un momento assai delicato tra le pareti domestiche. Quando le incomprensioni in famiglia si assommano ed i tentativi di capire oramai scarseggiano, non resta da fare che una sola cosa. Rimettersi in cerca di un nuovo amore. Se poi il nuovo amore,ha pure i tratti di un vecchio «cavallo di ritorno», che male c’è?

Le serate di Berlusconi nei locali glamour di Milano. Ma non diventerà padre di nuovo

Non serve neanche perder del tempo prezioso nell’apprendistato e nella conoscenza. Si sa già tutto dell’altro. È tutto fantastico. L’unica cosa che si fatica a ricordare è il perché quella storia in passato si sia interrotta. Ma a dirla tutta, è poi così opportuno porsi domande? Se lo sostiene Antonello Venditti che «i grandi amori non finiscono e fanno giri immensi e poi ritornano», non può che esser vero. Non può che aver ragione lui. E poi comunque uno col tempo magari cambia. O magari no.

Totti, la verità di Ilary: "Un tradimento di Francesco? Vi dico cosa succederebbe..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.