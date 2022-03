Le serate di Silvio Berlusconi nei locali glamour di Milano. Ma non diventerà padre

Arnaldo Magro 30 marzo 2022 a

È bastato dar seguito a quella che era chiaramente una boutade giornalistica, per ingenerare da subito, un tamtam mediatico irrefrenabile. «Silvio Berlusconi nuovamente padre, alla veneranda età di ottantacinque anni». La notizia è priva di fondamento come del resto, facilmente intuibile. Tornando vagamente seri, si dice però, che la situazione abbia infastidito e parecchio la famiglia del Cav, che non gradirebbe affatto, tutta questa improvvisa esposizione mediatica. E se fosse dunque solo una strategia comunicativa, per non parlare di altro? In tutto questo trambusto, Silvio Berlusconi pare invece in forma smagliante. Più distaccato forse, dalle questioni inerenti la politica. Il periodo più buio è oramai alle spalle ed il ricovero al San Raffaele in gravissime condizioni, è solo un lontano ricordo.

Al punto che nella notte di venerdì, in molti tra i presenti, hanno sgranato letteralmente gli occhi, nel vederlo entrare ed accomodare, in uno dei locali più in voga della Milano bene. Il Redroom è considerato attualmente, il club più glamour, di tutta la movida milanese. Accompagnato da quei due "giovanotti", come li ha definiti lui stesso, Galliani e Dell'Utri, si è seduto al tavolo, godendosi una piacevole serata fino a tardi. Tra musica, prestigiatori ed acrobati, il Presidente azzurro è apparso decisamente divertito e di ottimo umore. Al suo fianco l'immancabile, fidanzata Marta Fascina, che pare non abbia lasciato la sua mano neanche per un secondo.

