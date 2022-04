Giuseppe Conte e la narrazione qualunquista che mischia il riarmo con il salario minimo

Riccardo Mazzoni 01 aprile 2022 a

a

a

Nella diretta Instagram di ieri, Conte ha sciorinato tutto il repertorio classico della narrazione qualunquista, mischiando in uno stesso zibaldone guerra e reddito di cittadinanza, salario minimo e riarmo, come se le spese militari sottraessero surrettiziamente risorse al welfare, come predica ipocritamente da decenni il pacifismo imbelle. La metamorfosi dell'ex premier - da leader chiamato a completare la svolta istituzionale dei Cinque Stelle a capopopolo estremista - simboleggia in modo plastico la confusione di un Movimento alla ricerca spasmodica dei voti perduti all'insegna del tanto peggio, tanto meglio. Il copione di ieri ha tristemente riproposto il canovaccio delle sceneggiate di Casalino: il tono alterato, la rivendicazione del ritorno alle origini e i pugni sbattuti sul tavolo che, invece di rimarcare un inequivocabile segno del comando, sono soltanto l'indice di una congenita fragilità politica, perché un leader autorevole non ha mai bisogno di alzare la voce. E questo ruggito del coniglio a chi era rivolto? Agli attoniti alleati di maggioranza o agli avversari interni dell'ala dimaiana e governista? Conte pretende rispetto, ma il primo a mancarsi di rispetto è lui stesso con le continue giravolte, l'impressionante accumulo di contraddizioni, la ricerca affannosa di visibilità e il rancore contro Draghi assurto a categoria deteriore della politica.

"Non siamo la vostra succursale". "Pazienza finita". Ora tra M5s e Pd la rissa diventa pubblica

Il penultimatum sull'aumento delle spese per la Difesa, sbandierato come una vittoria sul draghismo guerrafondaio, è stato l'ennesimo passo falso, confutato in tempo reale sia dalle politiche - e dai numeri di bilancio - dei suoi due governi che dalla puntuta replica del premier: Conte pretendeva infatti che l'impegno assunto in sede Nato fosse rinviato al 2030, ma gli è stato risposto picche ed ha dovuto abbassare le penne. Il rispetto, in politica come nella vita, bisogna meritarselo, ma è difficile ottenerlo se nel giro di una settimana prima si approva alla Camera e poi si alzano le barricate al Senato su un identico ordine del giorno: un teatrino intollerabile mentre infuria un conflitto armato ed è in gioco la credibilità internazionale del Paese. Il contismo, insomma, si sta rivelando non il passaggio alla maturità del Movimento, ma la sua malattia senile, che getta un'ombra preventiva di precarietà sul campo largo a cui Letta sta lavorando da quando è tornato sulla tolda del Pd. "Un campo minato" lo ha lapidariamente definito il senatore Gasparri, ed è l'immagine più appropriata per quello che si profila ancora prima di nascere come l'ennesimo cartello elettorale messo in campo dalla sinistra.

Quanta ipocrisia sul Decreto Ucraina, l'incoerenza del governo

Più che un campo largo, la strada imboccata da Letta assomiglia semmai a un vicolo stretto che ripresenta le stesse tare politiche dell'Unione di Prodi, costantemente bombardata e costretta a impossibili equilibrismi dalle spinte antiamericane della sua ala estrema. Allora c'era l'Afghanistan, oggi c'è l'Ucraina, e Conte in versione Turigliatto 2.0 appare una minaccia ancora più temibile per la tenuta di una coalizione che aspira a guidare l'Italia, perché il presidente grillino non è un cane sciolto del Parlamento, ma il capo del Movimento che il Pd considera ancora come il suo principale alleato strategico. Siccome la storia insegna che la politica estera è il convitato di pietra della tenuta dei governi, e tra un anno l'intero quadro geopolitico sarà ancora in fibrillazione, l'inaffidabilità di Conte diventa una variabile impazzita in grado di scompaginare i piani di Letta. Le guerre sono sempre un discrimine che ridisegna confini e alleanze, e chiunque vincerà le prossime elezioni non potrà ignorare il vincolo esterno della nostra collocazione internazionale, che non ammetterà più - a destra come a sinistra - le sbandate filorusse e filocinesi di questa incredibile legislatura.

Il generale Nato e lo scontro sulle spese militari: "Così l'Italia perderà il ruolo di segretario generale nel 2023"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.