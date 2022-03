Giuseppe Conte prega i grillini, ultimatum al M5s: a quali condizioni per restare presidente

26 marzo 2022 a

Giuseppe Conte fa un lacrimoso appello social agli iscritti del M5s che domenica 27 e lunedì 28 voteranno per la sua rielezione nell'assemblea online. Il presidente grillino fa sapere che se la vittoria sarà risicata è pronto a fare un passo indietro. Insomma una sorta di ultimatum alla base del movimento. «Il 27 e il 28 marzo sarete di nuovo chiamati a votare per confermare il mio ruolo di presidente e la nuova struttura del M5S. Rispondiamo così con un nuovo voto democratico, a ricorsi e cavilli pur legittimi che però non possono fermare la nostra azione politica». Ciò detto, «non mi interessa prendere il 50,1% dei voti, anzi vi dico sinceramente che se il risultato fosse cosi risicato sarei il primo a fare un passo indietro, perché a fronte di un risultato cosi di misura lascerei il movimento che in questo momento ha bisogno di una leadership forte di una forte investitura». Il presidente del M5S, Giuseppe Conte, lo dice in un video sui social alla vigilia della votazione sulla sua presidenza. «Allo stesso modo, in caso di una decisa riconferma, le cose inevitabilmente cambieranno», aggiunge Conte.

È un momento cruciale per me, per il @Mov5Stelle, per la nostra comunità, per le nostre battaglie.



È ora di dire cosa vogliamo essere e cosa non vogliamo essere.



Il 27 e il 28 marzo tocca a voi. pic.twitter.com/ZagMigKjNe — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) March 26, 2022

«Se mi votate, sarò il presidente di un movimento che dice "nO" a un aumento massiccio delle spese militari a carico del bilancio dello Stato, soprattutto in un momento del genere, ma diremo sì a un investimento shock sulle rinnovabili». Il presidente del M5S, Giuseppe Conte, lo dice in un video sui social alla vigilia della votazione sulla sua presidenza.

