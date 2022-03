Omnibus, i sospetti di Franco su Giuseppe Conte e Matteo Salvini: “Perché non rompono con la Russia? Ambigui…”

24 marzo 2022 a

Massimo Franco non nasconde i dubbi su Salvini e Conte per le ultime dichiarazioni fatte in merito alle armi da inviare all’Ucraina e sulle spese militari dell’Italia. Il commentatore e inviato politico del Corriere della Sera è ospite della puntata del 24 marzo di Omnibus, talk show mattutino di La7 condotto da Alessandra Sardoni, e sottolinea le proprie perplessità: “Che ci siano delle zone d’ombre che non sono ancora state illuminate e che risalgono al governo gialloverde è fuori discussione. Noi abbiamo l’impressione che, dopo aver votato a favore in Parlamento, sia il capo della Lega Matteo Salvini sia il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che erano alleati al governo, hanno un atteggiamento che mi sembri continui ad essere un po’ ambiguo verso Vladimir Putin”.

“Ho la sensazione - prosegue il giornalista - che non rompano fino in fondo. La domande è, non vogliono o non possono rompere fino in fondo? Ci sono queste zone d’ombre ancora da illuminare, fino a che non si chiarirà questo ci saranno sempre sacche di resistenza e sacche di distinguo che non so quanto dipendano da fattori elettorali e quanto da altri fattori”.

