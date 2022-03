Tutti pazzi per le due belle parlamentari tornate single: le più ambite della politica

Arnaldo Magro 19 marzo 2022 a

È sempre meglio farsi trovare pronti. Benché, premettiamo, trattasi di evenienza comunque assai remota. Da oggi, pancia in dentro e petto in fuori. Loro sono giovani, belle ed in carriera. Sono le due parlamentari più ambite dell'emiciclo tutto e, pare, siano tornate «single». Accomunate oltre che da straordinaria bellezza anche da longeva amicizia, vengono ultimamente avvistate nei ristoranti più chic della Roma che conta. Gli accompagnatori che ambiscono a rapirne il cuore secondo i ben informati sono spesso professionisti molto affermati. Gente dal portafoglio pesante. Se sia la bellezza attrattiva per il denaro o viceversa è interrogativo di lungo corso.

Oggi comunque è il grande giorno di Marta Fascina ma non solo. Dopo qualche anno di fidanzamento, si giureranno amore eterno anche un senatore della Repubblica ed una ben più giovane donna, di origini sudamericane. Un amore travolgente, che l'ha portata a trasferirsi fin da subito nella di lui lussuosa dimora. Lui oltre ad un cospicuo patrimonio, ha già alle spalle un paio di matrimoni finiti non benissimo. Per trovare quell'anima gemella, ogni tanto occorre fare anche più di un tentativo.

