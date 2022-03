Lo sfottò sull'eliminazione della Juventus tra i politici. Ed è caccia ai biglietti per il derby Roma-Lazio nei palazzi

Arnaldo Magro 19 marzo 2022 a

«In questi tempi difficili, tra Covid e guerra, ci sono segnali che ci riportano alla normalità. La primavera si avvicina, le piante germogliano, la Juventus viene eliminata dalla Champions». Questo dicono essere l'sms più inoltrato da qualche giorno, tra le chat dei nostri politici. Ideatore e diffusore del pensiero, pare sia un senatore azzurro di incrollabile fede romanista. Inviato più volte a mo' di scherno ai tanti colleghi che mercoledì sera hanno riempito la tribuna autorità dello stadio torinese. A proposito di tribuna autorità, pare si sia scatenata una vera e propria bagarre tra le segreterie dei gruppi parlamentari per accaparrarsi gli ultimi biglietti per assistere al derby romano. Contatti serrati e telefoni bollenti per provarci fino all'ultimo. Anche perché il tarlo di molti è: «Se non ci sei è perché semplicemente non conti». A sostenerlo era Massimo D'Alema, giallorosso pure lui, ma si riferiva alla guerra in Libia.

