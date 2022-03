Mario Draghi smaschera il gioco di Putin sulla guerra in Ucraina

17 marzo 2022 a

«Tutti cerchiamo la pace ma purtroppo il presidente Putin non vuole la pace». Mario Draghi smaschera il gioco che Putin sta facendo in Ucraina. Il premier ha in programma nei prossimi mesi un viaggio negli Stati Uniti e giovedì prossimo parteciperà al vertice Nato. "Vedrò il presidente Biden la settimana prossima - ha confermato Draghi - Giovedì c’è un vertice Nato e stiamo lavorando tutti sulla mia visita a Washington presto, direi nei prossimi due-tre mesi».

«Questa situazione ha dato origine a insufficienze nelle forniture di tante cose, benzina, gasolio, elettricità, gas, prodotti alimentari e le sanzioni che abbiamo imposto alla Russia, molto stringenti, hanno indubbiamente anche conseguenze su di noi. Il governo tanto è convinto che queste sanzioni siano appropriate e possano essere rinforzate in futuro se lo richiede l’evoluzione della guerra, quanto è pronto e sta lavorando per aiutare imprese e famiglie».

