Negoziati Russia-Ucraina, il consigliere di Zelensky: "Accordo possibile entro 10 giorni". Ma è ancora strage di civili

Da "pochi giorni" fino a "una settimana e mezzo" è il tempo individuato da Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, per "concordare sulle questioni controverse nello sviluppo di un accordo di pace. Podolyak ha parlato ai media polacchi in un'intervista ripresa dall'agenzia ucraina Unian. "Uno degli aspetti chiave dell'accordo di pace, nel cui sviluppo sono coinvolti indirettamente anche i nostri partner, compresa la Polonia, è l'immediato cessate il fuoco e il ritiro immediato delle truppe russe dall'Ucraina secondo un piano specifico e giuridicamente valido - spiega - inoltre, sono gli stati stranieri che garantiranno le condizioni e la sicurezza dell'Ucraina in futuro. Sarà un documento che descriverà in dettaglio la procedura in caso di ripetute aggressioni da parte della Russia: una formula innovativa che può essere la base per creare un sistema di sicurezza completamente nuovo in Europa".

Intanto il conflitto non si ferma. Anche ieri dopo gli spiragli di ottimismo aperti da Kiev e Mosca sui negoziati per la pace, l'esercito russo ha condotto una pioggia di bombardamenti su Kiev e altre città. Oggi il presidente Zelensky ha parlato in video-collegamento al Bundestag: "Ogni bomba che cade in Ucraina - ha dichiarato - rende più forte il muro che viene costruito fra il Paese e l'Europa".

Secondo la Bbc le autorità della città assediata di Mariupol, nel sud est dell'Ucraina, hanno affermato che il 90% degli edifici della città è stato distrutto dalle forze russe nei bombardamenti quotidiani della città. E sono 30mila le persone evacuate questa settimana dalla città, riferiscono le autorità locali. Stragi di civili anche a Kharkiv e Chernihiv. La Russia ha attaccato la città di Merefa, nell'oblast di Kharkiv in Ucraina. L'abitato, fa sapere Kyiv Indipendent, è stata colpito da un attacco aereo in cui una scuola locale è stata danneggiata e un centro comunitario locale distrutto. Funzionari della città riferiscono che ci sono vittime tra i militari ucraini, ha aggiunto la testata. Zelensky li smaschera sugli affari con Putin. E i parlamentari tedeschi applaudono

