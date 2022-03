Guerra Russia-Ucraina, cosa dice Marco Travaglio su Vladimir Putin

17 marzo 2022 a

Altro che scemo. Marco Travaglio ha le idee chiare su Vladimir Putin. Secondo il direttore del Fatto Quotidiano sbaglia chi pensa che il capo del Cremlino sia rimasto sorpreso dalla forza della resistenza messa in campo dagli ucraini.

"Io l'idea che Putin non sappia che cos'è l'Ucraina e i russi sarebbero stati accolti coi petali di rosa non ci credo. Va bene definirlo il nuovo Hitler, il pazzo, ma definirlo pure scemo credo che sia un po' troppo. Io credo che sapesse benissimo che avrebbe incontrato resistenza. In Ucraima ci aveva già messo piede con il Donbass e con la Crimea. Quindi sapeva benissimo che nelle zone non russofone avrebbe incontrato ostilità. Invidio quelli che riescono addirittura a entrare nel cervello di Putin. Io lo faccio criminale ma molto poco scemo".

