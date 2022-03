"Via l'obbligo di green pass al lavoro dal 31 marzo", il parere passa in Commissione. Cosa succede adesso

02 marzo 2022 a

Basta con l'obbligo di green pass per i lavoratori, cresce il pressing per la rimozione della misura mentre si avvicina la data fatidica, quale del 31 marzo, in cui finirà lo stato d'emergenza in vigore per il Covid da oltre due anni. A metterlo nero su bianco è un parere approvato dalla commissione Lavoro del Senato, a firma Movimento 5 Stelle.

"Superare il green pass nei luoghi di lavoro e le relative sanzioni alla scadenza dello stato di emergenza, prevedendo al contempo il rafforzamento dei protocolli di sicurezza e la promozione del lavoro agile" si legge nel dispositivo relativo al decreto legge numero 1 del 2022 su Emergenza Covid-19 nei luoghi di lavoro e scuole, approvato dalla commissione Lavoro del Senato, in conversione oggi a Palazzo Madama.

Il parere tende ad allentare il certificato verde dal 1° aprile nelle aziende. "Si tratta di una valutazione - affermano i senatori e le senatrici del M5S della commissione Lavoro del Senato - da ancorare all’andamento della situazione epidemiologica e del minore stress delle strutture sanitarie, che a nostro avviso, come sottolineato anche oggi da Giuseppe Conte, dovrebbe indurre a una revisione del green pass dal 1° aprile"" "A tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori auspichiamo il mantenimento e rafforzamento dei i protocolli di sicurezza relativi all’infezione da Covid-19, senza dimenticare il potenziamento del lavoro agile, che ha consentito, in questi due anni difficili, non solo alle aziende di sperimentare un modello organizzativo innovativo, ma soprattutto al Paese di non fermarsi", concludono i grillini.

Lo stesso Conte ha auspicato una "revisione" del provvedimento del super green pass che rende obbligatorio il vaccino per gli over 50 "ha creato grande dibattito nel paese" perché "va a incidere fortemente sul diritto al lavoro". "Ho detto al presidente Draghi e al ministro Speranza" che è auspicabile "un confronto quanto prima possibile per un piano di revisione di tutte le misure" ha detto il capo politico M5s.

