Media russi bannati da Facebook, guerra dei social in Ucraina

28 febbraio 2022 a

«In contatto con il governo ucraino, su loro richiesta abbiamo limitato l’accesso a diversi account in Ucraina, inclusi quelli appartenenti ad alcune organizzazioni di media statali russi. A scriverlo su Twitter è stato Nick Clegg, vicepresidente Global Affairs di Meta, ex Facebook. "Stiamo anche esaminando altre richieste del governo per limitare i media controllati dallo stato russo. Nel frattempo, continueremo a etichettare e controllare questi media, nonché a vietare la pubblicità e a demonetizzare i loro account a livello globale", si legge in un altro tweet.

Le autorità ucraine, rende ancora noto, "hanno anche suggerito di rimuovere l’accesso a Facebook e Instagram in Russia. Tuttavia, la gente in Russia li usa per protestare e organizzarsi contro la guerra e come fonte di informazioni indipendente".

