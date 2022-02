Rischiamo un nuovo Vietnam, l'allarme di Tajani sull'Ucraina

28 febbraio 2022 a

L'Ucraina rischia di essere un nuovo Vietnam. La profezia e l'allarme lo lancia Antonio Tajani ospite della puntata di Agorà in onda lunedì 28 febbraio su Rai3. "Le cose cambieranno quando Putin si renderà conto che la guerra in Ucraina rischia di diventare un nuovo Vietnam - dichiara Tajani - Se la guerra dura tanto come reagirà la popolazione russa? Anche i tedeschi erano arrivati a Stalingrado poi, però, hanno perso".

Sono illegali, Cina contro la sanzioni alla Russia

Il vicepresidente di Forza Italia sottolinea la necessità di avere un Occidente forte e coeso. "L'Occidente deve far capire a Putin che l'Ucraina non è abbandonata a se stessa - prosegue Putin - Bisogna contrapporre la forza alla violenza. Se la Russia non trova nessuna reazione andrà ancora peggio". Poi il riferimento alla nuova crisi economica alle porte e alla necessità di ottenere il supporto dell'Europa. "Le sanzioni economiche avranno ricadute soprattutto su Germania e Italia - Next Generation Eu deve essere utilizzato nei momenti in cui c'è più bisogno".

